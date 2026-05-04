В Екатеринбурге пятые сутки ищут 19-летнего парня

Екатеринбуржец пропал 29 апреля. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге уже пятые сутки ведутся поиски 19-летнего Егора Сысолятина. Парень пропал 29 апреля 2026 года. С тех о его местонахождении ничего неизвестно. Поисками занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Помогите найти человека! Пропал Сысолятин Егор Денисович, 19 лет, 2006 года рождения. Может находиться в вашем городе или районе, - передают представители отряда.

Согласно ориентировке, рост молодого человека составляет 185 сантиметров, телосложение нормальное. У Егора светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи он был одет в черно-оранжевую куртку, темно-серые спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения Егора Сысолятина, сообщите об этом инфоргу поисков Дарье: 8 (922) 142-33-71. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 или позвонить на единый номер 112.