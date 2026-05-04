В уральском селе ночью сгорел частный нежилой дом

В свердловском селе Покровское Артемовского МО ночью 4 мая 2026 года загорелся частный нежилой дом на улице Ленина. Огонь охватил больше 100 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 3:03.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Артемовский муниципальный округ, село Покровское, улица Ленина. На площади 102 квадратных метров сгорели надворные постройки, кровля, перекрытие, стены и домашнее имущество частного не жилого дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада в составе 14 человек и 4 единиц спецтехники. В 3:35 им удалось локализовать огонь, а в 4:52 – потушить пожар. Затем начались разбор и проливка сгоревших конструкций дома. Работы завершились в 6:05.