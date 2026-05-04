В Каменске-Уральском два работника театра драмы получили награды

В Каменске-Уральском два работника «Драмы Номер Три» – главный режиссер Александр Балыков и руководитель студии при драмтеатре Ирина Симанова – получили награды в рамках двух конкурсов.

- Александр Балыков получил спецприз Областного конкурса театральных работ и Премии «Браво!» – «Творческая командировка СТД РФ». Получатели такого приза обычно отправляются в качестве зрителя на один из престижных театральных фестивалей, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Ирина Симанова стала обладательницей гран-при городского фестиваля любительских театров «Золотое зернышко», поставив спектакль «Овраг» по повести «До свидания, овраг» Константина Сергиенко. Постановку признали лучшей среди коллективов.

Отмечается, что сейчас Александр Балыков и Ирина Симанова вместе выпускают спектакль по пьесе «Часы с кукушкой» драматурга Славы Лебедева. Главный режиссер выступает в качестве постановщика, а руководитель студии при драмтеатре играет главную роль под сценическим псевдонимом Ирма Арендт. Премьера состоялась 1 мая. Еще два показа пройдут 8 и 21 мая.