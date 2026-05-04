В поселке под Екатеринбургом вспыхнул частный дом

В поселке Медный под Екатеринбургом вечером 3 мая 2026 года загорелся частный дом на переулке Ветреный. Огонь охватил порядка 100 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 23:48.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Медный, переулок Ветреный. На площади 100 квадратных метров повреждены внутренняя отделка, домашнее имущество и перекрытие, сгорела кровля частного жилого дома, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада в составе 17 человек и 5 единиц спецтехники. В 0:34 4 мая им удалось локализовать огонь, а в 0:58 – потушить возгорание. В результате пожара никто не пострадал. Разбор и проливка сгоревших конструкций дома завершились лишь под утро – в 4:25.