Свердловские байкеры продолжают открывать новый мотосезон

Байкеры проехали по улицам региона. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Торжественные мероприятия, посвященные открытию мотосезона, продолжаются в Свердловской области. Так, 2 мая на улицы Краснотурьинска и Нижнего Тагила выехали организованные колонны мотоциклистов. В обоих городах к событию присоединились сотрудники Госавтоинспекции.

-Инспекторы не просто наблюдали за порядком — они включились в процесс: провели для байкеров разъяснительные беседы, вручили памятки с главными правилами сезона, напомнили про мотошлемы и защитную экипировку, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Полицейские призывают мотоциклистов не превышать скорость и ездить только на зарегистрированных мотоциклах с открытой категорией прав. Водителей машин просят быть особенно внимательными, так как мотоцикл на дороге заметить сложнее, чем автомобиль.

Напомним, что в уральской столице мотосезон официально стартовал 25 апреля. Главное событие года для любителей мотоциклов собрало более тысячи байкеров.