В Свердловской области в мае поженятся более 1,1 тысячи пар

5, 15 и 26 мая стали самыми востребованными датами среди молодоженов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области более 1,1 тысячи пар планируют связать себя узами брака в мае. Об этом региональное Управление ЗАГС рассказало в своем telegram-канале.

- Май – особенный месяц, который дарит нам тепло весеннего солнца, аромат цветущих садов и ощущение нового начала. Это время, когда все вокруг наполняется светом, жизнью и вдохновением, - отметили представители Управления ЗАГС Свердловской области.

Чаще всего будущие супруги назначают регистрацию на красивые даты. В этом году 5, 15 и 26 мая стали самыми востребованными среди молодоженов.

Напомним, что в прошлом месяце уральцы успели удивить сотрудников ЗАГС своим творческим подходом к торжеству. Так одна из пар явилась на церемонию в компании друзей, нарядившихся в костюмы динозавров.