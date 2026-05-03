Прокуратура взяла на контроль дело о драке соседей в Верхней Пышме

Конфликт между соседями длится уже несколько лет. Фото: скриншот из видео, опубликованного в социальных сетях

После того, как семья из Верхней Пышмы предала огласке историю о затяжном конфликте с соседями, вылившемся в драку, прокуратура города взяла расследование уголовного дела под свой контроль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Напомним, что конфликт между соседями, по словам потерпевшей стороны, длится с 2022 года. Как утверждают супруги, новые жильцы систематически устраивали шумные вечеринки, намеренно стучали в стены квартиры, пугая детей.

В ночь на 27 сентября 2025 года после очередного шумного застолья супруги вышли в подъезд потребовать тишины. С их слов, сосед, его знакомый и две женщины вытолкали их в лифтовой холл и избили. У мужчины диагностировали переломы костей лица. Впоследствии ему потребовалась операция.

- Установлено, что в ходе конфликта один из соседей нанес другому телесные повреждения, причинив вред здоровью средней тяжести. Органами полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - уточнили в прокуратуре Свердловской области.

Сотрудникам ведомства предстоит дать оценку полноте расследования, проверить правильность квалификации действий всех участников конфликта, а также проконтролировать соблюдение процессуальных прав потерпевшей стороны.