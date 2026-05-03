НовостиОбщество3 мая 2026 13:23

В Свердловской области в седьмой раз стартовала акция «Сад памяти»

Анастасия ЛАПИНА
Всего в Свердловской области зарегистрировано 23 площадки для проведения посадок

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 29 апреля в седьмой раз стартовала международная акция «Сад памяти». Первым эстафету приняло Тугулымское лесничество. Здесь на Аллее Славы высадили яблони, а в зоне отдыха «Ключики» — лиственницы. Об этом министерство природных ресурсов и экологии региона сообщило на своей странице во «ВКонтакте».

Главной задачей акции является создание живого мемориала из 27 миллионов саженцев, символизирующих число погибших в годы Великой Отечественной войны.

- Каждое посаженное дерево — это не просто вклад в улучшение экологической обстановки, но и живой памятник истории, который будет напоминать будущим поколениям о героизме их предков, - отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Всего в Свердловской области зарегистрировано 23 площадки для проведения посадок. Они расположены как на землях лесного фонда, так и в городах и населенных пунктах. Уже 7 мая эстафету примут Серовское и Верхотурское лесничества.