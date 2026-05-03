Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 мая 2026 11:59

На Урале грузовой полувагон с концентратом сошел с рельсов

В Нижнетагильском районе с рельсов сошел полувагон с концентратом
Анастасия ЛАПИНА
Никто не пострадал

Никто не пострадал

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнетагильском районе утром 3 мая с рельсов сошел полувагон с концентратом. Это случилось на подъездном пути возле станции Смычка. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- В результате инцидента никто не пострадал. Происшествие на движение поездов по станции не повлияло, - уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время Нижнетагильская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося. Специалисты надзорного ведомства проверяют, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, что 7 января на станции Серов-Заводской с рельсов сошел последний вагон пассажирского поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Карпинск.