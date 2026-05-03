Свердловские власти рассказали о ситуации с паводком на 3 мая

В Свердловской области продолжается паводок. По данным на 3 мая, в регионе затоплено семь мостов, еще один мост разобран. Из-за воды временно нет проезда к 19 населенным пунктам. Такие данные привел Департамент информационной политики региона.

- Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах на период весеннего половодья созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь, - уточнили в сообщении.

В Талицком районе уровень воды в реке Пышма за сутки не изменился и составляет 195 сантиметров. На период половодья разобран мост у села Яр, из-за чего нет проезда к деревням Заречная и Заселина. Здесь организована лодочная переправа.

В Байкаловском районе вода в реке Ница за сутки поднялась на четыре сантиметра, до 793 сантиметров. Закрыто движение по низководному мосту у села Елань — нет проезда к деревне Яр, работает лодочная переправа. Также закрыт мост у села Городище, прервано сообщение с деревнями Боровикова и Красный Бор. Там организована паромная переправа.

В Туринском районе река Тура за сутки прибавила девять сантиметров, уровень воды — 658 сантиметров. Затоплен мост у села Жуковское, нет проезда к селу Кумарьинское. Также затоплен мост у села Липовское, отрезана деревня Чернышево. В обоих случаях людей перевозят на лодках.

В Слободо-Туринском районе река Тура поднялась на шесть сантиметров, до 724 сантиметров. Подтоплен мост в Туринской Слободе — здесь нет проезда сразу к девяти населенным пунктам. Подтоплены мосты у села Куминовское и деревни Макуй, сообщение нарушено еще с тремя деревнями. Везде пущены паромы.

В Ирбите уровень воды в реке Ница за сутки снизился на 16 сантиметров, до 407 сантиметров.