Более 338 тысяч уральцев уже выбрали скверы и парки для благоустройства

Более 338 тысяч уральцев уже выбрали парки и скверы для обновления

В Свердловской области продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Свой выбор уже сделали более 338 тысяч уральцев. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер в своем telegram-канале.

- Параллельно начинаются работы в 28 муниципалитетах в локациях, которые жители региона выбрали в прошлом году. Общий объем финансирования на их реализацию, включая федеральную поддержку, – 1,15 миллиарда рублей, - написал губернатор.

Так, завершается четвертая очередь благоустройства в сквере у Центра культуры и досуга им. Горького в Асбесте. Подрядчики уложили плитку на площади 2,3 тысячи квадратных метров, отремонтировали ограждение и установили новый фонтан. Сейчас ведется реставрация лестничных маршей и амфитеатра.

В Ирбите ко Дню защиты детей, 1 июня, планируют открыть тематический сквер на улице Серебрянке. Проект украсят бронзовые скульптуры по мотивам произведений Александра Пушкина и фигура самого поэта. Для расширения прогулочных маршрутов строится мостик через каменную «реку», заканчивается установка игровых комплексов и спортивной площадки.

На улице Зои Космодемьянской в Краснотурьинске выходит на финал комплексное обновление парка культуры и отдыха с новыми дорожками, освещением и тренажерами. В активную фазу вошли работы и в Парке горняков, где вскоре появятся скейт-парк, теннисный корт и площадки для волейбола с баскетболом.