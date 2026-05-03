Семь автомобилей сгорело в Екатеринбурге из-за поджога

В Екатеринбурге за сутки, 2 мая, сгорело сразу семь автомобилей. Причиной пожаров, по предварительным данным, стал поджог. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Первый инцидент произошел на улице Черепанова. Здесь огонь охватил площадь в 20 квадратных метров, повредив сразу пять автомобилей. На борьбу с пламенем были направлены шесть пожарных и две единицы техники. Справиться с возгоранием удалось за 12 минут.

- На улице Стрелочников в Екатеринбурге на восьми квадратах горели два легковых автомобиля. Возгорание ликвидировали за семь минут двумя единицами техники и семью огнеборцами, - уточнили в региональном ведомстве.

Напомним, что за прошедшие сутки в Свердловской области произошло 33 пожара. Десять возгораний случились в жилом секторе. В поселке Исеть при пожаре в частном доме пострадала женщина.