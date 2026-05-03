Екатеринбургский зоопарк на день закроется для посетителей

Екатеринбургский зоопарк скорректировал график работы на майские праздники. Так, в воскресенье, 3 мая, посетители смогут попасть на территорию с 10:00 до 21:00. Однако о входных билетах необходимо будет побеспокоиться заранее, так как кассы закроются на час раньше — в 20:00. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка уральской столицы.

На следующий день, 4 мая, учреждение возьмет короткую паузу.

- 4 мая — санитарный день, зоопарк закрыт для посещения, - сказано в сообщении.

Вновь порадовать посетителей удлиненным графиком зоопарк планирует в следующем праздничном отрезке — с 9 по 11 мая. В эти дни режим работы останется прежним: с 10:00 до 21:00.