В Свердловской области потеплеет до +22 градусов

В Свердловской области в ближайшие дни сохранится переменчивая погода с небольшими дождями и постепенным повышением температуры. Ожидается, что воздух прогреется до +22 градусов. Об этом сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Так, в воскресенье, 3 мая, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на севере местами пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут -1…+4 градуса, днем воздух прогреется до +13…+18.

В понедельник, 4 мая, погода существенно не изменится. Небо будет облачным с прояснениями, преимущественно без осадков, только днем на юге местами пройдут небольшие, а где-то и умеренные дожди. Ночью будет +1…+6, а днем +13…+18.

Во вторник, 5 мая, придет заметное потепление. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Однако, несмотря на осадки, ночью будет +3…+8, днем воздух прогреется до +17…+22.