Автоинспекторы помогли водителю составить процессуальные документы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижних Сергах пассажирский автобус въехал в жилой дом. Авария произошла днем 2 мая. Как сообщили в Госавтоинспекции, в ДТП никто не пострадал.

– ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогли водителю составить процессуальные документы. Призываем водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Напомним, что 1 мая на ЕКАД в аварии погибли четыре человека. Как оказалось, 18-летний житель Полевского угнал автомобиль у соседа и отправился в Екатеринбург вместе с четырьмя несовершеннолетними девушками в возрасте от 15 до 17 лет.

В результате аварии погиб водитель Renault, а также три девушки. Четвертая девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

