В Верхней Салде к 2028 году построят медицинский комплекс, который будет работать на базе Центральной районной больницы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Отмечается, что старые корпуса снесут. А на их месте появятся новые.

– В результате для жителей города будет создано единое медицинское пространство с детской и взрослой поликлиниками, детским стационаром. Проект масштабный, и, конечно, потребуется время на его реализацию. Сейчас начинается разработка проектно-сметной документации на строительство новых объектов, – отметил Денис Паслер.

Медицинский центр станет подарком городу к 250-летию от корпорации «ВСМПО-АВИСМА».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru