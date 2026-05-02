НовостиЗдоровье2 мая 2026 7:22

В Верхней Салде к 2028 году построят медицинский комплекс

Он будет работать на базе Центральной районной больницы
Олег ГАЛИМОВ
В результате для жителей города будет создано единое медицинское пространство с детской и взрослой поликлиниками, детским стационаром

В результате для жителей города будет создано единое медицинское пространство с детской и взрослой поликлиниками, детским стационаром

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Верхней Салде к 2028 году построят медицинский комплекс, который будет работать на базе Центральной районной больницы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Отмечается, что старые корпуса снесут. А на их месте появятся новые.

– В результате для жителей города будет создано единое медицинское пространство с детской и взрослой поликлиниками, детским стационаром. Проект масштабный, и, конечно, потребуется время на его реализацию. Сейчас начинается разработка проектно-сметной документации на строительство новых объектов, – отметил Денис Паслер.

Медицинский центр станет подарком городу к 250-летию от корпорации «ВСМПО-АВИСМА».

