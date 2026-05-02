После скандала с побегом двух террористов в СИЗО-1 сменилось руководство

Некомплект сотрудников в СИЗО-1 Екатеринбурга достиг 50%. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам инсайдера, одним из факторов кадрового голода является низкая заработная плата.

– У надзирателей зарплата в районе 30 тысяч рублей, – объясняет инсайдер. – Никто не хочет за такие деньги идти и охранять арестантов. Проблему с кадровым голодом пытаются решить за счет вахтовиков. Но это не дает желаемого результата.

Напомним, что 1 сентября 2025 года из «Централа» сбежали двое террористов Иван Корюков* и Александр Черепанов*. Они вскрыли замок камеры и выбрались на улицу через крышу.

В октябре 2024 года Центральный окружной военный суд признал их виновными по статье «Покушение на преступление» (статья 30 часть 3 УК РФ) и «Террористический акт» (статья 205 часть 2 пункт «а» УК РФ) Ивана* приговорили к 9 годам 6 месяцам заключения, Александра* – к 7 годам колонии строгого режима. Обоих внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Впоследствии уголовное дело по статье «Халатность» было возбуждено в отношении руководителей СИЗО-1. Речь идет о бывшем начальнике изолятора Алексее Киселеве и его заместителе по охране Андрее Квоне, и начальнике отделения дежурной службы ФКУ «СИЗО№1» Андрее Зацепине. После скандала все трое покинули службу во ФСИН.

Мы направили запрос в пресс-службу свердловского управления ФСИН и опубликуем ответ, когда он поступит.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru