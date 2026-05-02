НовостиПроисшествия2 мая 2026 5:09

В Свердловской области в небе заметили горящий огненный шар

Специалист рассказал, что, скорее всего, это был метеороид
Олег ГАЛИМОВ
Ученый объяснил, что это было

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Свердловской области в ночь на 1 мая в небе заметили горящий огненный шар. Необычный объект был зафиксирован на севере Среднего Урала. По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, подобные случаи не редкость. Специалист рассказал, что, скорее всего, это был метеороид.

– Метеороид – это то, что меньше астероида. Когда он влетает в атмосферу – появляется уже метеор. Если упал на Землю, то это уже метеорит. Но, как правило, осколки падают уже в лес. И найти хоть что-то невозможно, – рассказал «КП-Екатеринбург» Владилен Санакоев.

Напомним, что в феврале 2013 года в Челябинской области упал метеорит.

А в 2018 году впервые за 150 лет над Уралом взошла огромная «кровавая» луна.