Из загоревшегося недостроя в Екатеринбурге пожарные вывели четырех подростков

Вечером в пятницу от недостроенной высотки у железнодорожного вокзала пошел дым

В пятницу, 1 мая, у железнодорожного вокзала загорелась недостроенная высотка, известная, как «Призма». К месту ЧП прибыло шесть пожарных машин и 19 сотрудников МЧС. В ходе разведки они выяснили, что пламя вспыхнуло на третьем этаже - на площади в 80 квадратных метров загорелся мусор. Также выяснилось, что в этот момент в заброшенном недострое находилась группа из четырех подростков.

- Пожарные вывели из здания четырех подростков и передали их полиции, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

В МЧС также уточнили, что угрозы распространения огня нет.