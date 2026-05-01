Из недостроенного небоскреба «Призма» в Екатеринбурге пошел дым

Черный дым, поднимающийся от недостроенной высотки, екатеринбуржцы заметили в седьмом часу вечера Фото: читатель «КП»

В пятницу, 1 мая, в седьмом часу вечера жители Екатеринбурга заметили, как в районе железнодорожного вокзала от недостроенной высотки, известной как «Призма», стал подниматься черный дым.

- Днем 1 мая на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании в районе улицы Героев России, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что идет задымление с верхних этажей недостроенного многоэтажного здания.

Пожарные приступили к разведке и поиску источника задымления.

- На месте работают 6 единиц спецтехники и 19 человек личного состава, - добавили в МЧС.

Как позже уточнили в МЧС, пожар начался на третьем этаже - на площади в 80 квадратных метров загорелся мусор. Угрозы распространения огня нет. Также в здании в этот момент находились четыре подростка. Их вывели из недостроя и передали в руки полиции.