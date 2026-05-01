Тепло в Свердловскую область придет с 3 мая

Период 3-7 мая существенных осадков не принесет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уральском Гидрометцентре рассказали о том, какая погода ожидает Свердловскую область в первой декаде мая.

- Первая декада мая ожидается на 2-4 градуса теплее нормы. Теплая погода установится с 3 мая, - сообщают в Уральском Гидрометцентре. - Период 3-7 мая существенных осадков не принесет.

При этом в конце первой декады и в начале второй уже могут пойти дожди. Добавим, что ранее МЧС выпустило предупреждение о сильных дождях, которые пройдут в Свердловской области в ночь с 1 на 2 мая.