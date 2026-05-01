Ко Дню Победы в Екатеринбурге запустят трамвай-лекторий

Участники экскурсии в трамвае-лектории узнают о жизни в Свердловске в годы Великой Отечественной войны Фото: Анна Иванюк, екатеринбург.рф

К 81-летию Великой Победы в Екатеринбурге запустят экскурсионный трамвай-лекторий. Он будет курсировать 4,6,7 и 9 мая. Его маршрут будет проходить по улицам 8 Марта - Радищева - Московской - Ленина до УПИ - Уральской - Луначарского - Радищева и 8 Марта. В пути пассажирам расскажут о жизни Свердловска в годы Великой Отечественной войны.

- Участники экскурсии узнают о работе 59 госпиталей, об эвакуированных на Урал заводах и о выпускаемой продукции, в том числе о тяжелых и легких танках, а также об эвакуации Эрмитажа и зоопарка, - сообщают в администрации Екатеринбурга.

Также участникам покажут дом, в котором в условиях строжайшей секретности жил диктор Юрий Левитан и памятник Зайке из стихотворения Агнии Барто, которая также в годы Великой Отечественной войны жила в Свердловске в эвакуации.