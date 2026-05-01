Выставку работ Василия Кандинского открыли в Екатеринбурге

В четверг, 30 апреля, в Екатеринбурге в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета открылась выставка «Цветозвуки». Она посвящена работам художника Василия Кандинского.

- На выставке будут показаны три важнейших периода творчества Кандинского. Можно проследить, как менялся художественный стиль великого мастера абстракционизма, - сказал основатель Bashmakov Gallery Павел Башмаков.

На выставке представлено более 50 графических работ художника. Организаторы экспозиции искали их по всему миру. На сбор коллекции ушло больше десяти лет.