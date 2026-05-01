Губернатор Денис Паслер поздравил свердловчан с 1 Мая

Утром 1 Мая на площадке «Екатеринбург Арены» состоялся праздничный митинг-концерт Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В эту пятницу жители Свердловской области вместе со всей страной отмечают Праздник Весны и Труда. Утром с поздравлением к свердловчанам обратился глава региона Денис Паслер. Он отметил, что Средний Урал во все времена был и остается опорным краем державы.

- Своим профессионализмом, высокими трудовыми достижениями вы развиваете и прославляете Средний Урал, подтверждая звание опорного, значимого для России региона, - сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер в поздравлении. - С любовью к Среднему Уралу, во благо Отечества вместе мы достигнем новых трудовых побед! С праздником, дорогие земляки! Счастья вам, успехов и всего самого доброго, а нашей Свердловской области — благополучия и процветания!

Добавим, что утром в 10.00 на площадке стадиона «Екатеринбург Арена» прошел праздничный митинг-концерт, который посетили сотни уральцев.