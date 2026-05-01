В Красноуфимском районе в пожаре погиб человек

К месту ЧП выезжали две пожарные машины и восемь сотрудников МЧС Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Свердловской области по данным МЧС произошло шесть пожаров в жилом секторе. В одном из происшествий погиб человек.

- В деревне Чувашково (Красноуфимский район, - Прим. Ред.) на улице Набережная на 10 квадратах повреждены огнем перекрытие, стены, домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального 8-квартирного жилого дома, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В результате пожара погиб один человек.

К месту ЧП выезжали две пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Они ликвидировали возгорание за десять минут.

- В квартире не был установлен автономный пожарный извещатель, который мог предотвратить происшествие, - добавили в МЧС.