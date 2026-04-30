Первые дни мая будут прохладными и сырыми в Свердловской области

Май в Свердловской области начнется с прохладной и неустойчивой погоды, однако к концу длинных выходных в регион придет потепление. Об этом рассказали в Уральском Гидрометцентре.

Так, в пятницу, 1 мая, ночью будет переменная облачность, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +1…+6 градусов, на севере возможно похолодание до -4. Днем небо затянет облаками, местами пройдут небольшие дожди, а на востоке области они усилятся до умеренных. Столбики термометров покажут +8…+13 градусов.

В субботу, 2 мая, погода существенно не изменится. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В ночные часы на юге области осадки усилятся до умеренных, на севере перейдут в мокрый снег. Температура ночью составит 0…+5 градусов, на крайнем севере до -5. Днем воздух прогреется до +9…+14.

В воскресенье, 3 мая, в регионе ожидается потепление. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью еще сохранится прохлада — от -1 до +4 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+17.