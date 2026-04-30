Осужденные в Нижнем Тагиле сварили 230 тонн металлоконструкций для заказчика

К производству привлечены 46 осужденных. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

В исправительной колонии №12 Нижнего Тагила завершается выполнение сразу нескольких заказов для постоянного контрагента. Общий вес изготовленных металлоконструкций превысил 230 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

- К производству привлечены 46 осужденных, которые занимаются полным циклом: от сборки до покраски и нанесения антикоррозийной обработки, что обеспечивает долговечность и надежность изделий, - уточнили в региональном ведомстве.

Качество продукции контролируется на всех этапах работ. Доходы от производства идут на улучшение быта осужденных, обновление оборудования, а также позволяют осужденным погашать иски и помогать семьям.

На данный момент ведутся переговоры о контрактах еще на 150 тонн металлоконструкций. С начала 2026 года объем выпуска товаров, работ и услуг в ИК-12 превысил 524 миллиона рублей.