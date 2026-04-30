НовостиОбщество30 апреля 2026 18:07

В Екатеринбурге школьник нарисовал уксусом на асфальте нацистскую символику

Анастасия ЛАПИНА

В Екатеринбурге школьник вылил из бутылки уксус, изобразив на асфальте нацистскую символику. Инцидент произошел днем 30 апреля на улице Стачек, 19. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись была опубликована в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

- Просим родителей ребенка провести профилактическую беседу, - сказано в сообщении.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-группу городской полиции. На момент публикации ответ получить не удалось.

Напомним, в октябре 2024 года студенты Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства устроили фотосессию со свастикой. На шестерых учащихся составили протоколы по статье 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».