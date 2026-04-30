В Екатеринбурге отменили концерт рэп-исполнителя

В Екатеринбурге концерт рэпера Big Baby Tape (Егора Ракитина) был отменен. Исполнитель должен был выступать в уральской столице 3 мая.

- В связи с изменениями в рамках тура концерт, запланированный на 3 мая 2026 года в МТС Live Холл, не состоится, - рассказали в соцсетях представители площадки.

На сайте тура сказано, что выступление в уральской столице состоится лишь 14 августа. Примечательно, что организаторы изменили площадку на Tele Club, у которой меньшая вместимость.

Напомним, что в Екатеринбурге ранее рэпер Леша Свик приглашал жителей на бесплатный концерт в Историческом сквере. Он пошел на такой шаг, так как его выступление было перенесено на 22 ноября. Однако власти Екатеринбурга порыв артиста не оценили и запретили ему проводить мероприятие.