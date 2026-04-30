Свердловский губернатор вместе с екатеринбуржцами вышел на субботник

На традиционный субботник вместе с екатеринбуржцами вышел губернатор Свердловской области Денис Паслер. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
Порядок навели около Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн.
- Вместе с екатеринбуржцами убрали территорию госпиталя. Желаю всем хорошего настроения и плодотворного труда!, - написал Денис Паслер в своих соцсетях.
Уральцы убирали мусор, а также прошлогоднюю листву. Они окрасили бордюры и посадили деревья около госпиталя.
В регионе весенние субботники проводятся с конца апреля. Они объединяют десятки тысяч свердловчан.