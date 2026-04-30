Шесть свердловских муниципалитетов примут Спартакиаду народов России

Медали разыграют в 43 олимпийских видах спорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область примет Спартакиаду народов России. Торжественное открытие турнира пройдет 8 августа во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга. Ожидается более девяти тысяч участников. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики региона.

- Турнир пройдет в шести муниципалитетах Свердловской области — в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Богдановиче, Верхней Пышме и в селе Кашино. На 19 спортивных объектах состоятся соревнования по 21 виду спорта, - отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Спартакиада народов станет ключевым этапом отбора в национальную команду на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелес. Помимо Свердловской области, старты примут ещё шесть регионов России. Медали разыграют в 43 олимпийских видах спорта, среди которых баскетбол, плавание, прыжки в воду, стендовая стрельба, теннис, художественная гимнастика и другие дисциплины. Всего спортсмены поборются за 362 комплекта наград.