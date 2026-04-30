В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик попал под колеса легковушки

Мальчика госпитализировали в больницу. Фото: региональная Госавтоинспекция

В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик попал под колеса автомобиля ВАЗ-2115. Инцидент произошел утром 30 апреля на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 121 на улице Чайковского. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

- В результате ДТП пострадал мальчик девяти лет. Бригадой скорой медицинской помощи он госпитализирован в ГАУЗ СО «Детская центральная больница № 3» города Нижний Тагил с травмами различной степени тяжести.

За рулем легковушки находился 64-летний местный житель. Мужчина рассказал, что он не заметил ребенка. Водитель уверял, что он применял экстренное торможение, однако избежать наезда так и не удалось.

Выяснилось, что у мужчины 25-летний стаж вождения. За прошедшие полгода он не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии мужчина был трезв. Кроме того, стоит уточнить, что в автомобиле он находился один и был пристегнут ремнем безопасности.

В отношении водителя полицейские вынесли постановление по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества пешеходам». Также возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести».