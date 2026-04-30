В Екатеринбурге силовики вернули женщине украденный фотоаппарат

На Урале силовики помогли женщине вернуть фотоаппарат, который у нее арендовал незнакомец

В Екатеринбурге оперативники из отдела полиции № 9 помогли вернуть владелице похищенный зеркальный фотоаппарат. Ущерб составил около 130 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-группа полиции Екатеринбурга.

Уточняется, что еще в феврале екатеринбурженка на улице Токарей по договору аренды отдала камеру мужчине. Однако назад дорогую технику владелица не получила. Поэтому она обратилась за помощью к силовикам.

- Оперативники опросили возможных свидетелей, проанализировали записи с камер видеонаблюдения. Так им удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 35-летний екатеринбуржец, - рассказали в ведомстве.

Как уточняется, мужчина уже был неоднократно судим за разные имущественные преступления. На его счету также есть инциденты, связанные с мошенничеством и кражей.

Задержанного допросили. К тому же, у него дома провели осмотр и изъяли похищенный фотоаппарат. После чего дорогую технику передали владелице.

По факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь силовики проверяют мужчину на причастность к аналогичным деяниям.

Полиция Екатеринбурга напоминает о том, что необходимо быть бдительными при заключении сделок с незнакомцами. Перед передачей имущества следует проверять данные о лице и составлять договоры.