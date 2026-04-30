В Екатеринбурге пройдет книжный фестиваль «Зеленая строка»

Всего запланировано более 40 лекций, встреч, паблик-токов. Фото: организаторы фестиваля «Зеленая строка»

В Екатеринбурге с 1 по 11 мая пройдет масштабный книжный фестиваль «Зеленая строка». В рамках мероприятия в ТРЦ VEER Mall все желающие смогут прослушать лекции, встретиться с писателями и поэтами, а также познакомиться с новинками на книжной ярмарке. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали организаторы фестиваля.

В этом году мероприятие будет объединено общей темой «Мысли и чувства». Каждый из одиннадцати дней посвятят отдельному чувству.

- Через чувства мы познаем окружающий мир и осмысливаем его. Конечно же, чувств, не пять, их гораздо больше. Искусство, литературу можно считать теми органами чувств, через которые можно открывать для себя и развивать в себе многие чувства: юмора и сострадания, долга и собственного достоинства, гармонии и единения, – отметил Михаил Фаустов, руководитель проекта «Читающая Россия», в который входит фестиваль «Зеленая строка».

Всего запланировано более 40 лекций, встреч, паблик-токов. В первый день фестиваля критик и литературовед Михаил Хлебников порассуждает с гостями на тему «Литература сегодня: разбитый компас или плавание по звездам». Продолжат программу и другие гости. Московская писательница Вера Богданова представит публике роман «Царствие мне небесное» — откровенную историю о личной борьбе с онкологией.

Затем на фестивале зазвучат стихи. На поэтических чтениях «Что-то подсказывает» выступят Юрий Цветков из Кишинева и екатеринбургские авторы — Инна Домрачева, Алексей Сальников, Леля Собенина, Сергей Ивкин, Евгений Касимов и другие.

Писательница Ксения Буржская презентует свой пятый роман «Дегустация», а фантаст Дмитрий Лазарев расскажет, как писатели и режиссеры играли с путешествиями во времени и альтернативной историей в книгах и кино.

В День Победы сценарист Сергей Чекмаев объяснит, как современные видеоигры помогают сохранять память о Великой Отечественной войне.

Также гостей ждут творческая встреча с режиссером Ириной Лядовой, лекция профессора Леонида Быкова «Когда стихи становятся стихами», сказочные истории от детской писательницы Натальи Салтановой, беседа с Анной Матвеевой о редакторском чутье. Кроме того, на фестивале пройдет отборочный тур чемпионата по чтению вслух «Открой рот».