В Екатеринбурге за апрель прошло 260 субботников с участием девяти тысяч горожан

В Екатеринбурге подвели итоги Месячника чистоты. Так, за апрель в уральской столице прошло 260 субботников, в которых приняли участие около девяти тысяч неравнодушных горожан. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Весь месяц коммунальные службы усиленно приводили в порядок дороги, мыли ограждения и остановочные навесы, очищали газоны, выявляли и ликвидировали несанкционированные свалки, - написал градоначальник.

По итогам апреля с улиц Екатеринбурга вывезено более десяти тысяч тонн грязи и скопившегося за зиму мусора. Специалисты не только наводили чистоту, но и ремонтировали асфальтовое покрытие. Так, за эти недели на восстановление дорожного полотна ушло 2570 тонн асфальтобетонной смеси.