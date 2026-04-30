В Свердловской области вдвое сократили сроки выплат на подключение домов к газу

В Свердловской области сроки получения выплат на подключение домов к газу сокращены вдвое — с десяти до пяти рабочих дней. Соответствующее постановление принято на заседании регионального правительства. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Денис Паслер.

Сумма компенсаций варьируется от 100 до 250 тысяч рублей, и получить их теперь можно значительно оперативнее. Особый порядок предусмотрен для семей участников СВО и многодетных уральцев. Для них упрощен порядок получения меры поддержки - сведения об удостоверениях, дающих право на льготу, будут передаваться в рамках межведомственного взаимодействия.

- За все время реализации программы догазификации социальной помощью при подключении газа к домам воспользовались более 23 тысяч человек. На эти цели было направлено около 2,5 миллиарда рублей из областного бюджета, - отметил глава региона.

При этом темпы поддержки наращиваются. На 2026 год в региональном бюджете предусмотрено свыше 1,3 миллиарда рублей. На данный момент компенсацию при газификации жилых помещений получили уже около 1,5 тысячи уральцев.