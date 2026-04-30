Второй этап конкурса на главу Серова прошли три кандидата

Власти провели второй этап конкурса на должность главы Серовского муниципального округа. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- В процедуре приняли участие три кандидата, выдвинутые партией «Единая Россия», Общественной палатой региона и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области». Свои программы представили Александр Вовяков, Сергей Семакин и Юлия Лузина, - сказано в сообщении.

Кандидатам предстояло пройти собеседование, а также ответить на вопросы. По итогу все три претендента предложены губернатору Свердловской области Денису Паслеру для принятия решения.

Напомним, что прежнего градоначальника Серова Василия Сизикова уволили в феврале 2026 года. Чиновник с 2021 по 2023 год предоставлял неверные сведения о своих доходах и расходах. В том числе данные о имуществе, информацию о супруге и детях.