На Среднем Урале запустили производство стеклопакетов за 370 миллионов рублей

Предприятие создает габаритные стеклянные конструкции. Фото: канал Дениса Паслера

Производство стеклопакетов было запущено на Среднем Урале. Комплекс также будет обрабатывать крупное листовое стекло. Об этом сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

- Мощность линии - 18500 квадратных метров продукции в месяц. Это около 220 000 квадратных метров в год. Предприятие реализует полный производственный цикл от заготовки до готовой продукции, - сказано в сообщении.

Создание производства обошлось в 370 миллионов рублей. Из них 60 миллионов вложил фонд развития промышленности региона. Так было приобретено современное оборудование для выпуска продукции. Поэтому теперь уральское предприятие способно выпускать габаритные стеклянные конструкции.