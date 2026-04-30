Чистый город — общее дело: волонтеры ВИЗ-Стали вышли на экологический субботник

Фото: пресс-служба ООО «ВИЗ-Сталь»

Накануне майских праздников волонтеры ВИЗ-Стали и ВИЗа (предприятия Группы НЛМК) провели традиционный весенний экологический субботник на территории Екатеринбурга. Акция прошла в рамках городского месячника чистоты.

Металлурги привели в порядок прилегающие к предприятиям улицы Толедова и III Интернационала: очистили газоны и тротуары от бытового мусора, упавших ветвей и прошлогодней листвы. По итогам субботника участники собрали около 100 мешков мусора, который был вывезен специализированной организацией.

Параллельно с городскими работами на предприятиях продолжаются мероприятия месячника чистоты. С начала апреля сотрудники и подрядчики ВИЗ-Стали и ВИЗа привели в порядок более 100 гектаров территории промышленной площадки. На заводах проведены противоклещевая обработка, уборка мусора, санитарная обрезка деревьев и кустарников, приведены в надлежащее состояние газоны, тротуары и пешеходные дорожки.

Общий объем собранного мусора на территориях предприятий и в городе превысил 108 кубометров. Вывоз проводится поэтапно.

