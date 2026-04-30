В Екатеринбурге запустят выставку-променад «Роковой корпус»

Музей истории Екатеринбурга 6 мая запустит выставку-променад «Роковой корпус». Она будет рассказывать о ранних страницах истории свердловского рока. Экспозиция откроется в креативном кластере «Л52». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Как уточняется, акцент сделан на живое взаимодействие с посетителем.

- Посетителей ожидает путешествие сквозь года. От первых записей зарубежных рок-стар, ввозимых в Свердловск и перезаписываемых на «костях». До оригинальных уральских команд разных направлений. От арт рока до «музыки протеста». Течений вокруг рок-клуба, - сказано в сообщении.

Живую историю помогали создавать известные музыканты. Например, «Дедушка» уральского рока Александр Пантыкин. Поучаствовали в проекте группа «Чайф», а также ее фронтмен Владимир Шахрин. Соучастником проекта стал художник музея Петр Малков. В свои студенческие годы он дружил с лидером Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым.

В экспозиции также встречаются воспоминания жителей домов на проспекте Ленина, 52. Ведь они стали преданными слушателями рок-исполнителей.