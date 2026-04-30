Людмила Бабушкина поддержала проведение Первого Всероссийского шахматного турнира среди ветеранов СВО и боевых действий

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области

Летом 2026 года в Нижнем Тагиле может пройти Первый Всероссийский шахматный турнир среди ветеранов СВО и боевых действий. Масштабное мероприятие обсудили на личном приеме, который провела с уральцами в штабе общественной поддержки председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

С инициативой к Людмиле Бабушкиной обратился ветеран СВО, координатор всероссийского проекта «Шахматы для СВОих» по Свердловской области Андрей Нестеров.

В ходе беседы он сообщил, что проведение шахматного турнира запланировано с 29 июля по 1 августа 2026 года. Мероприятие может пройти на базе ДК имени В.И. Окунева в Нижнем Тагиле при поддержке Фонда «Защитники Отечества», всероссийского проекта «Шахматы для СВОих» и АНО «Шахматный клуб Сергея Карякина», Нижнетагильской шахматной федерации. Людмила Бабушкина проект поддержала.

- Это очень хорошая идея. Я уверена, что все депутаты её поддержат. Мы, со своей стороны, окажем организационное и информационное содействие проведению турнира. Для бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий, это – отличная возможность принять участие в шахматном движении и встретиться с боевыми товарищами, - отметила Людмила Бабушкина.

По словам председателя регионального Заксобрания, сегодня депутаты многое делают для того, чтобы улучшить положение бойцов СВО и членов из семей. С начала проведения СВО силами Законодательного Собрания принято 36 законов на уровне региона, которые направлены на поддержку участников специальной военной операции.

Ветераны освобождены от уплаты транспортного налога, у них есть льгота для газификации жилья, им положены социальные выплаты для покупки земельных участков и так далее.

Дети участников СВО обеспечены бесплатным питанием в образовательных учреждениях, а также одеждой и обувью, инвентарем, либо получают денежную компенсацию. Также большим спросом пользуется форма поддержки детей военнослужащих в виде оздоровительной кампании, когда ребята имеют возможность отдохнуть в загородных лагерях и санаториях.