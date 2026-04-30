Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области

В Екатеринбурге в здании областного парламента открывается выставка изделий для бойцов Специальной военной операции. Мероприятие проводится в преддверии Дня Победы по инициативе председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной.

Первую подобную выставку в уральской столице провели полгода назад. Она нашла живой отклик среди свердловчан.

- Жители города, студенты, школьники, ветераны смогли увидеть, как много активистки «Женского движения Единой России» в Свердловской области и волонтёры делают для поддержки участников специальной военной операции. На выставке в преддверии Дня Победы будет представлено ещё больше участников и их изделий – от оборудования и амуниции до сухпайков и предметов первой необходимости, - рассказывает Людмила Бабушкина.

По ее словам, сегодня в Свердловской области делается многое для поддержки бойцов СВО. В том числе, областные депутаты постоянно совершенствуют региональное законодательство для расширения мер поддержки бойцов.

Народные избранники работают с исполнительными органами власти для создания достоянных условий для ветеранов и членов их семей.

- При этом, важно понимать, что наши бойцы нуждаются в поддержке простых жителей», – отметила Людмила Бабушкина.

В выставке намерены принять участие представительницы Женского движения и волонтерских организаций из 30 муниципальных образований Свердловской области, включая Сысертский, Полевской, Тугулымский, Шалинский, Березовский, Ачитский, Режевской, Пышминский муниципальные округа.

На мероприятии представят снаряжение для бойцов, в том числе, маскировочные средства, предметы первой необходимости - окопные свечи, утепленные пояса, термоодеяла, армейский душ, сухпайки, вязаные вещи, аптечки, бандажи, госпитальные подушки, эвакуационные тележки и валики и многое другое.

На прошлой выставки, которая прошла осенью прошлого года по инициативе Людмилы Бабушкиной, было представлено больше тысячи изделий, изготовленных для бойцов силами неравнодушных уральцев