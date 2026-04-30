Екатеринбург может принять чемпионат Европы по водным видам спорта

Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге может принять чемпионат Европы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге Дворец водных видов спорта может стать объектом, в котором проведут чемпионат Европы по водным видам спорта. Соревнования должны состояться в 2028 году. Об этом ТАСС рассказал генсекретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

Международная федерация плавания восстановила 13 апреля полноправное членство России в объединении.

- Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге рассматривается для проведения чемпионатов мира и Европы. Мы подавали заявки. Ожидаем сигнал от Международной и Европейской федераций плавания. Мы поборемся за проведение соревнований здесь, - говорит Радмир Габдуллин.

Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге был построен в 2023 году и стал крупнейшим в России. Он является третьим объектом по вместимости в Европе. Общая площадь здания – 60 тысяч квадратных метров.