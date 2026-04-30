В Ревде директора УК будут судить за падение льда с крыши на 9-месячного ребенка

Дело директора УК, по вине которого на 9-месячного ребенка упала глыба льда с крыши, передано в суд

В Ревде перед судом предстанет директор управляющей компании, по вине которого на 9-месячного ребенка упала глыба льда с крыши. Инцидент произошел в марте 2026 года.

По данным следствия, глава УК в период с декабря 2025 по март 2026 года самоустранился от обеспечения надлежащего состояния дома, в том числе он не организовал уборку крыши от снега и льда.

– Вечером 16 марта 2026 года произошёл инцидент, связанный с самопроизвольным сходом фрагментов снега и наледи с крыши дома на малолетнюю девочку, 2025 г.р. Пострадавшая получила телесные повреждения, чем создалась реальная угроза для её жизни и здоровья, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Директор УК обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По итогам расследования уголовное дело направлено в суд.