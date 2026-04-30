У всех провайдеров Екатеринбурга этот канал на 22 кнопке

На 22 кнопке — перезагрузка, «четвёрка» отмечает 35-летие новым контентом. Фото: Глеб Колупаев

35 лет исполняется сегодня первому негосударственному каналу Екатеринбурга.

«Четвёртый канал» работает с апреля 1991 года. Накануне юбилея он полностью перезагрузился. Что с «четвёркой» сегодня?

«Четвёрка» постоянно меняется. Чего только не было в её жизни: новости, детская программа, которая вещала на всю Россию, голливудские фильмы и сериалы и проекты – уникальные не только для регионального, но и для федерального ТВ. Канал вступил в новый этап своей жизни – тревел. Теперь это «4 канал» – о путешествиях по Уралу и не только!

– Но им наша география не ограничивается. В эфире зрителей ждут лучшие российские тревел-шоу, которые выбрала наша редакция, а также собственные тематические проекты. Их, кстати, в юбилейном году станет ещё больше, – комментирует управляющий OOO «ТК «4 канал» Элеонора Расулова .

Выходят новые проекты: «Навигатор», «Привет, Урал», «Музейный роман», нейроновости о туризме «На все четыре стороны», рубрика «Хозяйка медной горы», нейродайджесты «Экспресс новости» и другие. «Четвёрка» – единственный региональный канал, аудитория которого не стареет, а молодеет. Это связано с новыми форматами, интересной подачей на грани традиционного ТВ и блогерского контента.

– Мы самый технологичный из региональных телеканалов, - отмечает Элеонора Расулова. – В нашем эфире идет сразу несколько проектов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. В скором времени состоится премьера целого нейро-мультсериала, посвящённого городам Урала. Спасибо всем, кто сегодня поздравляет нас с юбилеем!