В Екатеринбурге на берегу Верх-Исетского пруда откроется парк «Территория ветра»

«Территория ветра» на территории Верх-Исетского пруда откроется уже 1 мая. Фото: пресс-служба парка Маяковского

В Екатеринбурге на набережной Верх-Исетского пруда 1 мая откроют новое общественное пространство – Территория ветра. Площадка располагается на улице Контролеров, 17а и будет работать ежедневно, вход свободный.

– Это благоустроенное пространство появилось осенью прошлого года и всю зиму уже принимало кайтеров - тех, кто уверенно скользит по снегу под крылом. Именно их увлечение вдохновило Администрацию Екатеринбурга на создание нового городского парка, – сообщили в пресс-службе парка Маяковского.

Отмечается, что заняться этим видом спорта можно будет и в теплое время года, а для тех, кто не готов к водным развлечениям, смогут попробовать себя в управлении большим воздушным змеем на суше.

Сейчас на «Территории ветра» располагаются четыре волейбольные площадки, воркаут зона, настольный теннис, текбол – вид спорта, сочетающий футбол и пин-понг. Также здесь можно взять на прокат сапборды и инвентарь для разных видов спорта, в том числе коврики для йоги и боксерские перчатки.

Также здесь установили комфортные туалеты, раздевалки и душевые, камеры хранения, смотровую площадку на крыше, фудтрак, зал для тренировок и лекций, газоны и скамейки. Отмечается, что скоро в прокате появятся катамараны, шезлонги и полотенца. Примечательно, что купание в Верх-Исетском пруду запрещено.