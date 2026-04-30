Екатеринбуржец засудил магазин за использование сделанных им фото щенков и котят

Житель Екатеринбурга засудил ООО «Дюфро» за использование сделанных им фото щенков и котят без разрешения. Мужчина обнаружил снимки на карточках товара – переносок для животных – на маркетплейсе в апреле 2024 года. Свое авторство мужчина доказал, предоставив исходные файлы и публикации в фотобанке.

- В суде ответчик факт принадлежности исключительных прав истцу не оспаривал, ссылаясь на то, что получил фотографии по договору поставки от третьего лица (ООО «РЦ Восток»), которое, в свою очередь, приобрело право на их использование через фотобанк, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В результате Чкаловский райсуд отказал мужчине в взыскании с ООО «Дюфро» компенсации, поскольку он мог получать доход с фотобанка за свои снимки и не доказал, что компания получила фото незаконно. Тогда екатеринбуржец подал апелляцию в Свердловский областной суд, где встали на его сторону.

- Ни ООО «Дюфро», ни ООО «РЦ Восток» не представили доказательств, что право на использование спорных фотографий перешло к ним на законных основаниях, - отметили в облсуде.

Договор поставки так же не означает получение компанией авторских прав. Таким образом, областной суд принял новое решение: взыскать с ООО «Дюфро», которое использовало фото мужчины на маркетплейсе, компенсацию 60 тысяч рублей в пользу автора, а также 5 тысяч компенсации морального вреда и больше 12 тысяч судебных расходов.

В общей сумме екатеринбуржец получит свыше 77 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.