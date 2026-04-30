НовостиОбщество30 апреля 2026 10:32

На Урале пенсионеру вернут 1,4 миллиона за недостроенную баню

Екатерина ГАПОН
Пенсионеру вернут деньги за недостроенную баню

Пенсионеру из Краснотурьинска вернут 1,4 миллиона рублей за недостроенную баню. Мужчина заключил договор на строительство бани в сентябре 2025 года. За работу и материалы пенсионеру насчитали 750 тысяч рублей, из которых он заплатил 650 тысяч рублей аванса, а позднее отдал еще 30 тысяч рублей.

Подрядчик обязался выполнить работы к 12 октября 2025 года, однако строительство остановилось на середине. Баня осталась без печи, окон, дверей и внутренней отделки. На досудебную претензию строители не ответили, и мужчина подал на них в суд.

– В ходе разбирательства суд установил, что ответчик ранее был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а на момент заключения договора действовал как самозанятый, фактически систематически оказывал строительные услуги (в интернете найдены его объявления, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

По итогу действия строителя квалифицировали как предпринимательскую деятельность, вследствие чего исковые требования были удвоены. В пользу пенсионера взыскали 257,8 тысячи рублей убытков, 680 тысяч рублей неустойки, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 473,9 тысяч рублей штрафа.