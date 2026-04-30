На Урале пенсионеру вернут 1,4 миллиона за недостроенную баню

Пенсионеру из Краснотурьинска вернут 1,4 миллиона рублей за недостроенную баню. Мужчина заключил договор на строительство бани в сентябре 2025 года. За работу и материалы пенсионеру насчитали 750 тысяч рублей, из которых он заплатил 650 тысяч рублей аванса, а позднее отдал еще 30 тысяч рублей.

Подрядчик обязался выполнить работы к 12 октября 2025 года, однако строительство остановилось на середине. Баня осталась без печи, окон, дверей и внутренней отделки. На досудебную претензию строители не ответили, и мужчина подал на них в суд.

– В ходе разбирательства суд установил, что ответчик ранее был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а на момент заключения договора действовал как самозанятый, фактически систематически оказывал строительные услуги (в интернете найдены его объявления, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

По итогу действия строителя квалифицировали как предпринимательскую деятельность, вследствие чего исковые требования были удвоены. В пользу пенсионера взыскали 257,8 тысячи рублей убытков, 680 тысяч рублей неустойки, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 473,9 тысяч рублей штрафа.