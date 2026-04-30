Более 95 млн рублей сэкономила Свердловская магистраль за счет повышения энергоэффективности в I квартале

Фото: пресс-служба СвЖД

Экономический эффект от реализации на СвЖД программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в январе – марте 2026 года составил более 95,6 млн рублей. Основную экономию магистраль получила за счет развития технологий рекуперации, использования новых видов тягового подвижного состава, модернизации инфраструктурных энергетических объектов, а также за счет организации движения поездов по энергоэффективным графикам.

Использование рекуперации, то есть возвращения в контактную сеть электроэнергии, которую тяговые двигатели локомотивов генерируют в режиме торможения, позволило существенно сократить удельный расход энергоресурсов на тягу поездов. За 1 квартал электровозы в границах СвЖД «вернули» 53,8 млн кВт*ч.

Поэтапное обновление и модернизация локомотивного парка также способствуют рациональному расходованию ресурсов. Так, в прошлом году СвЖД получила 13 новых энергоэффективных электровозов и 11 современных тепловозов. Поставка новых серий локомотивов позволила сэкономить в I квартале 2026 года 3,2 млн кВт*ч электроэнергии и 170 тонн дизельного топлива, а в 2025 году – 24,5 млн кВт*ч и 618 тонн дизельного топлива. Действующие локомотивы оснащаются бортовыми комплексами автоведения и контроля расхода электроэнергии.

Более равномерное распределение электроэнергии по участкам контактной сети и улучшение работы тяговых подстанций обеспечивается за счет внедрения современной автоматики и силового оборудования.

Применение интеллектуальных светодиодных систем способствует снижению затрат на освещение станций, вокзальных комплексов, производственных и административных зданий более чем на 70% (по сравнению с использованием традиционных осветительных приборов на основе люминесцентных ламп).

Для повышения энергоэффективности зданий, оборудования и производственных процессов, в 1 квартале в пяти структурных подразделениях холдинга проведены комплексные обследования – энергоаудиты. Выработаны рекомендации по дополнительному утеплению объектов, оптимизации режимов систем отопления и освещения, установке современных приборов учета топливно-энергетических ресурсов.

Всего в границах СвЖД в различных проектах программы энергосбережения задействованы 147 подразделений и филиалов ОАО «РЖД». По итогам 1 квартала они сэкономили 4,4 млн кВт·ч электрической энергии, 0,5 млн куб. м природного газа и 207 тонн угля, 2,44 тыс. гигакалорий тепловой энергии, а также более 1 тыс. тонн дизельного топлива.