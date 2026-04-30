В Каменске-Уральском экс-бухгалтера МУПа посадили за растрату 19,5 миллионов

В Каменске-Уральском суд вынес приговор бывшему бухгалтеру МУП «Теплоснабжение Каменского городского округа» Елене Устьянцевой. В период с 20 января 2021 года по 17 июня 2022 года, вместе с одним из руководителей предприятия, она похитила больше 19,5 миллиона рублей.

- Деньги с расчетных счетов МУПа снимались по чековой книжке и через банкоматы при помощи корпоративных банковских карт, а также переводились через «Интернет-банк» на счета аффилированных ей юрлиц, - пояснили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Таким образом, деньги выводились со счетов МУПа и оставались в ее распоряжении. Хищение вскрылось 30 мая 2022 года после внеплановой проверки бухгалтерской отчетности предприятия. После этого было возбуждено уголовное дело. Свою вину Елена Устьянцева признавать не стала.

Суд признал ее виновной в семи преступлениях по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере», а также в одном по части 3 той же статьи – «Растрата». Экс-бухгалтера приговорили к 8 годам колонии общего режима. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Кроме того, с осужденной взыскали все похищенные средства в пользу предприятия.

Как отметили в прокуратуре Свердловской области, в отношении сообщника Елены Устьянцевой – одного из руководителей МУПа – расследуется отдельное уголовное дело.